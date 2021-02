Städte im Kreis erlauben keine Osterfeuer

Im Kreis Unna brennen auch in diesem Jahr keine Osterfeuer - so entschieden es die Bürgermeister der Städte im Kreis und Landrat Mario Löhr in einer Konferenz.

Wie Thomas Orlowski, Bürgermeister von Selm, berichtet, wurde in der Bürgermeister-Konferenz ein einheitliches Vorgehen beschlossen und der gemeinsame Entschluss schaffe Klarheit. 2021 genehmigen die Städte im Kreis Unna keine Osterfeuer. Die Corona-Infektionen sinken zwar im Moment, dennoch seien Großveranstaltungen und Versammlungen weiterhin nicht denkbar und auch nicht erlaubt, schreibt die Stadt Selm.



Selm übernimmt keine Kosten

Selm meldete sich schon im letzten Jahr bei allen Vereinen und Institutionen, die 2020 ein Osterfeuer veranstalten wollten und teilte mit, dass Osterfeuer auch in diesem Jahr unwahrscheinlich seien - wer dennoch Grünschnitt sammelt, machte das also auf eigene Gefahr und bleibt sitzen auf dem Osterfeuer-Haufen. Selm übernimmt - anders als im letzten Jahr - nicht die Kosten für den Grünschnitt-Abtransport.

Thema "Corona-Virus" im Lokalkompass:

> Ticker zum Corona-Virus im Kreis Unna