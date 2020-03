Am 13 September 2020 sollen die Kommunalwahlen in NRW statt finden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein richtiger Wahlkampf mit den Bürgerinnen und Bürger statt finden. Veranstaltungen können und sollten nicht durchgeführt werden. Menschenansammlung vor den Ständen können nicht gemacht werden, daher sollte die Kommunalwahl auf das nächste Jahr verschoben werden. Bürgermeister,Oberbürgermeister, Landräte, Kommunalparlament, Landschaftsverband bleibt so lange weiter im Amt. Die Landesregierung muss jetzt reagieren. Die STATT Partei fordert Besonnenheit in diesem Thema.