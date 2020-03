Die STATT Partei möchte eine Bewegung in Bewegung setzen. Was passiert nach der Epidemie? Was wird sich kn der Wirtschaftskreislauf ändern? Welche neue Wirtschaftszweige müssen entwickelt werden? Gerade in dieser Zeit, wo viele Menschen zu Hause sind und überlegen was kann man machen. Machen sich mal Gedanken darüber im Kommentar. Z. B. Firma Cappilat könnte neue Atemgeräte bauen. Schuhproduzenten können Masken machen, Erdölrückgewinnung von Plastikprodukten , Sanitätshäuser können neue Leistungen anbieten u.a. Bin gespannt welche Ideen für Lünen noch kommen . Dieter God