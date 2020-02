Nach fast 6jähriger Pause möchte die STATT Partei Die Unabhängigen wieder in den Rat der Stadt Lünen um mehr Ehrlichkeit der Entscheidung zu hinterfragen. Möchten Sie dieses unterstützen und aktiv sich daran beteiligen, dann melden Sie sich bei mir Dietergod@aol.com oder per Telefon Ich werde mich dann bei Ihnen melden. Nur Mut für eine neue Ehrlichkeit statt vertuschen in der Lüner Politik Dieter God