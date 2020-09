Ticker - der Kreis Unna hat die Wahl

Nordrhein-Westfalen hat heute die Wahl - und auch im Kreis Unna entscheidet sich nicht nur in den Kommunen die politische Zukunft. Im Ticker liefern wir Ihnen bis in den späten Abend aktuelle Zahlen und Informationen rund um die Wahlen.

10.01 UHR Nach Informationen der Stadt sei der Wahl-Sonntag in Lünen gut angelaufen, alle 23 Wahlräume öffneten pünktlich um 8 Uhr ihre Türen. Ausfälle gab es bei den rund sechshundert Wahlhelfern nur wenige, drei von ihnen fielen aus Krankheitsgründen aus, für sie kamen Personen von der Reserveliste. 12.667 Wahlberechtigte hatten laut Benedikt Spangardt, Pressesprecher der Stadt Lünen, bereits im Vorfeld die Briefwahl beantragt, bei der Kommunalwahl 2014 waren es nur 6.978, bei der Bürgermeisterwahl 2015 5.717 Anträge. Wähler, die Briefwahlunterlagen noch zu Hause haben, können den roten Wahlbriefumschlag bis 16 Uhr in den Briefkasten am Rathaus einwerfen, der Briefkasten befindet sich links vom Haupteingang auf der Seite zum Marktplatz.

9.21 UHR Die Wahl ist eine echte Marathon-Wahl: Die Wahlhelfer müssen ab 18 Uhr die Stimmzettel von fünf Wahlen nacheinander auszählen, entsprechende lang wird wohl der Wahlabend. IDie Reihenfolge, in der die Wahlen ausgezählt werden, regelt das Gesetz: Die Stimmzettel für die Wahl der Landrätin oder des Landrats sind zuerst an der Reihe, dann folgt die Wahl des Kreistags, die Bürgermeisterwahl und die Wahl der Mitglieder des Rates der Stadt Lünen. Den Schluss macht das Ruhrparlament.

9.08 UHR Im Kreishaus in Unna stehen die Zeichen ebenfalls auf Wechsel. Michael Makiolla, bisher erster Mann im Kreis, kandidiert nicht für eine vierte Amtszeit. Die Bürger haben hier die Wahl zwischen Mario Löhr (SPD), Marco Morten Pufke (CDU), Herbert Goldmann (Grüne), Susanne Schneider (FDP) und Andreas Dahlke von der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Lünen.

8.44 UHR Jürgen Kleine-Frauns, der mit dem Motto "Lünen bewegt sich" Wahlkampf machte, stürzte sich am Samstag mit seinem grünen Lastenrad noch in den Endspurt, heute geht es für den amtierenden Bürgermeister von Lünen, der als parteiloser Bewerber antritt, dann um die berufliche Zukunft. Rainer Schmeltzer (SPD), Christoph Tölle (CDU) und Sascha Gottwald von den Freien Wähler wollen als Bürgermeister-Kandidaten seinen Job. Ob Lünen einen neuen Bürgermeister bekommt oder nicht, zeigt der Sonntag. In Selm ist das keine Frage, denn wer auch immer es wird, der Bürgermeister der nördlichsten Stadt im Kreis Unna ist mit Sicherheit dann nicht mehr Mario Löhr. Löhr kandidiert für als Landrats-Kandidate, die Selmer haben daher die Wahl zwischen Thomas Orlowski (SPD), Michael Zolda (CDU), Marion Küpper (Grüne), Robin Zimmermann (FDP), Ralf Piekenbrock (Familienpartei) und den parteilosen Wilhelm Gryczan-Wiese.

8.05 UHR Willkommen beim Wahl-Ticker des Lüner Anzeigers! Die Sonne scheint und das lädt ein zu einem schönen Spaziergang an die Wahl-Urne. Ihr Kreuz machten viele Wähler aber auch im Vorfeld der Wahl schon - die Brief-Wahl erfuhr in Corona-Zeiten oft deutlich mehr Interesse als in anderen Jahren.

