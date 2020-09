Ticker: Wahl-Krimi für sechs Männer

Schmeltzer oder Kleine-Frauns? Orlowski oder Zolda? Löhr oder Pufke? Die Menschen im Kreis Unna haben Sonntag die (Stich-)Wahl. Der Wähler-Wille entscheidet für sechs Männer in Lünen, Selm und dem Kreis Unna geht es um die Zukunft. Der Lüner Anzeiger berichtet im Ticker.

9.51 UHR In Lünen hat die Stichwahl ohne Probleme begonnen, alle 23 Wahlräume haben pünktlich um 8 Uhr ihre Türen geöffnet, meldet die Stadt Lünen. Die Wahlhelfer, rund sechshundert sind es, sind bereit, nur fünf fielen krank aus und wurden ersetzt durch Personen von der Reserveliste. Die Wahlräume haben bis 18 Uhr geöffnet, 14.000 Lüner wählten im Vorfeld aber schon per Briefwahl. Wähler, die die Briefwahlunterlagen noch zu Hause haben, können sie bis 16 Uhr im roten Wahlbriefumschlag am Rathaus einwerfen, der Briefkasten befindet sich links vom Haupteingang auf der Marktseite.

8.43 UHR Der Ticker des Lüner Anzeigers ist auch heute wieder interaktiv - wenn Sie, liebe Leser, also Fragen zur Wahl haben oder uns etwas zur Wahl mitteilen wollen, schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@lueneranzeiger.de, eine WhatsApp an 0152 / 310 40 992 oder melden Sie sich unter 02306 / 750 44 20.

8.05 UHR Guten Morgen und willkommen zum Wahl-Ticker des Lüner Anzeigers - die Wahllokale haben geöffnet und wir begleiten sie heute an dieser Stelle durch den Stichwahl-Sonntag im Kreis Unna. Spannung ist garantiert: Jürgen Kleine-Frauns will als unabhängiger Bewerber Bürgermeister von Lünen bleiben, doch auch sein Konkurrent, der Sozialdemokrat Rainer Schmeltzer hat wohl gute Karten. In Selm wollen Thomas Orlowski (SPD) und Michael Zolda (CDU) ins Rathaus und im Kreishaus Mario Löhr (SPD) und Marco Morten Pufke (CDU) auf den Landrat-Sitz. Im Ergebnis der Wahl vor zwei Wochen lagen sowohl in Lünen und Selm als auch auf Kreisebene die Sozialdemokraten ein Stück weit vorne, aber bleibt das auch so in der heutigen, alles entscheidenden Wahl?

