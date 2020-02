Nachdem ich den Report akutell 3/2019 der Firma Remondis gelesen hatte, kann sich die STATT Partei durchaus vorstellen, dass eine solche Firma in Lünen gebaut werden soll. Ich hatte bereits vor ca. einem Jahr dies mal kurz mit dem Geschäftsführer von WBL Herrn Jonic besprochen. Es fehlt aber ein Konzept für das einsammeln der Windeln. Die Windelrecylingfirma gibt es in Nimwwgen Niederlande. Es gibt allgemein zwei Trennungsmöglichkeiten, einmal den Papierbrei für Karton und Papier und die Gülle für Stromerzeugung (Klimaneutral). Das Einsammelkonzept könnte so sein, dass an den Restmülltonnen eine Vorrichtung für eine kleine Tonne angebracht würde. Um die entsprechende Tonne anzubringen, müssten sich die Mieter anmelden, was ungefähr geliefert wird. Zum ersten würde der Restmüll weniger und die Kosten würde auch weniger. Es sollte auch ein Anreiz geben für die Bürgerinnen und Bürger, damit das gesammelt wird. Wir würden es begrüssen, wenn die Firma Remondis die entsprechende Pläne einreichen würde. Dieter God