Die vielfache Wahlplakatierung unseres derzeitige Bürgermeisters,Kleine Frauns und von der GfL,halte ich für maßlos übertrieben,Haben Herr Kleine Frauns und die GfL,Angst davor,ansonsten nicht wahrgenommen zu werden?

Nicht die Vielzahl der Plakate sind entscheidend,sondern die Programme der Parteien und ihrer Kandidaten! Für mich sind zuviel Plakate auch störend für den Straßenverkehr.

Herr Kleine Frauns scheint Bauzäune für seine Werbung u. die GfL überwiegend Bäume dafür zu nutzen,die GfL plakatiert auch gerne an mehreren Laternenmasten hintereinander.

Mit Erstaunen habe ich auf Herrn Kleine Frauns Wahlplakaten gelesen,dass sich in Lünen etwas bewegt. wenn sich in Lünen etwas bewegt hat,dann ist es dem Lüner Rat zu verdanken,insbesondere derSPD-u. der CDU Fraktion!

Herr Kleine Frauns hat meiner Meinung nach, in Lünen nichts bewegt! Da die Vermittlung zwischen den Parteien nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört,hat er sich nie (wirklich) als Vermittler angeboten. Dieses gilt übrigens für die ganze GfL,die immer betonen,dass sie mit allen zusammen arbeiten wollen,tatsächlich aber nur ihre eigenen Interessen verfolgen!

Herr Kleine Frauns tritt zwar aus dem Amt heraus als BM-Kandidat an,gehört aber immer noch der GfL an.

Das beigefügte Bild zeigt ein Bild des derzeitigen BM am Bauzaun der städt. Realschule in Brambauer.