Bekanntermaßen setzen Bürgermeister Kleine-Frauns und die Mehrheit der Bürgervertreter im Rathaus den Bau einer Forensik in Lünen im Interesse des Landes um.

Wird Lünen dann zukünftig öfter mit Meldungen in den Nachrichten erscheinen und einen überregionalen Bekanntheitswert erfahren?

Z. B. wie Düren…

die Schlagzeile: Suche nach entflohenem Forensik-Patienten

hat es bis in die WDR-Nachrichten geschafft.

Text Zitat <<<Noch immer fehlt von dem Sexualstraftäter, der vergangenen Donnerstag (25.06.2020) aus der forensischen Klinik in Düren verschwunden ist, jede Spur. Bei der Dürener Polizei sind inzwischen viele Hinweise zu dem Mann eingegangen.

Bundesweite Suche

Der 67-Jährige war nicht mehr in die offene Station der Klinik zurückgekehrt. >>>

Der "Patient" war wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines zehnjährigen Kindes verurteilt worden und war seit Mitte der 90er Jahre in dem psychiatrischen Krankenhaus in Behandlung.

Es hat nun gut 2 Wochen gedauert, bis der Entflohene am 10.07. nach bundesweiter Fahndung wieder gefasst wurde.

Wo? In Bedburg-Hau, also rund 140 km von Düren entfernt.

Interessanterweise ist in Bedburg-Hau ebenfalls eine forensische Psychiatrie angesiedelt…Standortwechsel aus eigenem Antrieb?

Muss man sich nun darauf gefasst machen, dass Lünen nach der händeringend von örtlichen Politikern forcierten Forensikansiedlung demnächst auch bundesweit gleichermaßen in den Nachrichten bekannt wird?

