Corona-Hilfe: Anruf ist ein neuer Trick

Elke Wöstmann ist schnell klar, das beim Anruf der "Finanzzentrale" etwas nicht stimmt: Die Computer-Stimme am Telefon, die etwas von Corona-Hilfen erzählt, ist ein neuer Trick.

Elke Wöstmann ist Angestellte in einer Firma und sieht als solche keinen Grund für ein Gespräch zu diesem Thema. "Corona-Hilfen habe ich nie beantragt, warum also sollte mich jemand dazu anrufen", schürte der Anruf sofort das Misstrauen der Lünerin. Von "Finanzzentrale" ist in dem Text vom Band laut Wöstmann die Rede, es ist wohl der Versuch eines offiziellen Anstrichs. Elke Wöstmann legt auf und informiert die Polizei. E-Mails, mit denen Kriminelle sensible Daten erfahren wollen, sind eine dem Bundesfinanzministerium bekannte Masche, neu sind die Anrufe in dieser Form. Im Internet datieren die ersten Berichte über die Telefonnummer aus Amerika und die Computer-Stimme auf Ende Februar, doch von Stunde zu Stunde berichten mehr Menschen von identischen Vorfällen. Betroffene, die Corona-Hilfen beantragt haben, werden vom Bundesfinanzministerium aber weder am Telefon noch in E-Mails kontaktiert, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums im Gespräch mit unserer Redaktion. "Wer Anrufe dieser Art bekommt, sollte deshalb nicht darauf eingehen", so die Sprecherin.



