Corona-Infektion: Mutter verliert ihr Kind

Das Corona-Virus bestimmt seit Monaten unser Leben. Im Ticker des Lüner Anzeigers lesen Sie die aktuellen Informationen zur Situation im Kreis Unna auf einen Blick.



4. JANUAR



18.03 Uhr Im Kreis Unna sind die Infektionszahlen nach dem Jahreswechsel mit 146 neuen Erkrankten seit 1. Januar scheinbar nicht mehr auf dem sehr hohen Niveau der letzten Wochen, dennoch hat der Kreis auch im ersten Update des neuen Jahres schlimme Nachrichten: Das Virus forderte sechzehn weitere Tote im Kreis Unna, eine Mutter brachte ihr Baby nach einer Infektion tot zur Welt. In Lünen starben fünf Menschen, drei Frauen im Alter von 83, 89 und 94 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 42 und 71 Jahren. Selm trauert um zwei Frauen im Alter von 71 und 82 Jahren. In Bergkamen starben zwei Männer mit 52 und 53 Jahren und eine Frau im Alter von 73 Jahren, in Bönen eine 83 Jahre alte Frau sowie in Kamen eine 84 Jahre alte Frau. In Schwerte starb eine Frau im Alter von 88 Jahren, in Unna ein 62 Jahre alter Mann und eine 44 Jahre alter Frau. 362 Personen gelten als wieder gesund, die Zahl der aktuell Infizierten liegt damit bei 1.490 Fällen.



Thema "Corona-Virus" im Lokalkompass:

