Corona-Patienten leiden seit Monaten

Dr. Arne Krüger trifft sie in seiner Hausarzt-Praxis immer wieder: Menschen, die eine Infektion mit dem Corona-Virus der Definition nach überstanden haben und doch nicht fit sind - denn sie leiden auch nach Monaten noch an den unterschiedlichsten Problemen.



Corona ist ein Chamäleon, eine Krankheit mit vielen Gesichtern, sowohl in der akuten Infektion, als auch nach dieser Zeit. Patienten tauchen in den Statistiken dann zwar schon wieder als "genesen" auf, ob sie es auch wirklich sind, steht auf einem anderen Blatt. Krüger kennt die, die es nicht sind: Menschen aller Altersklassen ab 30 Jahren aufwärts, die im Frühjahr in der ersten Welle an Corona erkrankten und bis heute kämpfen - mal erlitten sie nach der Infektion eine Lungenembolie, mal sind sie bis heute dauernd müde, hatten Nierenversagen oder leiden unter Luftnot und schlechter Leistungsfähigkeit. Dr. Krüger spricht dann vom "Post-Covid-Syndrom".

Patienten hatten keine schweren Verläufe

Was Dr. Krüger heute beobachtet, da ist er sich sicher, ist nur die Spitze: "Im Frühjahr hatte ich fünfzig Menschen mit einer Corona-Infektion unter meinen Patienten, etwa vierzehn von ihnen entwickelten Spätfolgen und sind damit teilweise bis heute in Behandlung. Die Patienten hatten zuvor zwar Symptome einer Corona-Infektion, aber in aller Regel keine schweren Verläufe." Von Oktober bis Ende Dezember fielen in seiner Praxis rund zweihundert Tests bei Patienten positiv auf das Corona-Virus aus und wenn von denen - rein rechnerisch - etwa die selbe Zahl Spätfolgen entwickelt, wären das weitere rund fünfzig Menschen. Krüger tauscht sich mit Ärzte-Kollegen aus und die berichten ihm ähnliches von ihren Patienten, ob im Kreis Unna oder in Ostdeutschland.

Reha-Kliniken fehlen passende Konzepte

"Im Moment richtet die Öffentlichkeit den Blick vor allem auf die akuten Fälle, besonders in der Intensivmedizin, aber auch die Menschen mit Spätfolgen brauchen Beachtung und unsere Fürsorge. Patienten, die solche Symptome aufweisen, müssten aus meiner Sicht in eine Reha-Klinik behandelt werden, aber die sind in der Pandemie geschlossen oder haben noch keine passenden Konzepte. In Zukunft wird das eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem." Ein Lichtblick ist für Dr. Krüger der Impfstoff - denn der erspare vielen Menschen hoffentlich nicht nur die Infektion, sondern auch das lange Leiden nach Corona.

