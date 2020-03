Corona-Virus: Schule stoppt Klassenfahrt

Das Corona-Virus bestimmt die Nachrichten, auch bei uns in der Region. Im Ticker des Lüner Anzeigers lesen Sie die neuen Informationen zur Situation im Kreis Unna auf einen Blick:



5. MÄRZ



7.36 UHR Das Gymnasium Altlünen fährt nicht zur Ski-Freizeit in Südtirol, darüber informierte die Schule die Eltern der betroffenen Schüler am Sonntagabend. Der Lüner Anzeiger bemüht sich um ein Gespräch mit der Schulleitung.

4. MÄRZ

15.07 UHR Der Kreis Unna öffnet ab Donnerstag zwei zentrale Test-Stellen. Menschen aus dem Kreis Unna können sich im Gesundheitshaus an der Viktoriastraße in Lünen sowie im Gesundheitsamt an der Platanenallee in Unna auf das Virus testen, erster Ansprechpartner bleibt aber telefonisch der Hausarzt. Der Arzt entscheidet nach Lage über die weiteren Schritte. Betroffene, die in einem Risiko-Gebiet waren oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, meldet sich zunächst am mit einem Arzt besetzten Info-Telefon des Kreises unter 0 23 03 / 27 52 53 oder 0 23 06 / 10 05 55. Der Kreis Informiert: Bürger sollen auf keinen ohne Anmeldung die zentralen Teststellen aufsuchen und ihren Personalausweis mitbringen, wer einen Test-Termin hat, betritt die Gebäude nicht durch den Haupteingang, sondern durch einen beschilderten Nebeneingang. Die Nebeneingänge sind nicht barrierefrei, Hilfe bieten die Mitarbeiter am Info-Telefon des Kreises.

14.53 UHR Krankenhausbesuche sollten, wenn möglich, vermieden werden, bittet der Kreis Unna alle Bürger. Patienten dürfen pro Tag einen Besucher empfangen, bedeutet das zum Beispiel im Marien-Hospital in Lünen.

14.45 UHR Die Kontaktpersonen der Frau aus Unna sind nicht mit dem Corona-Virus infiziert, nach Informationen des Kreises lieferten alle Tests ein negatives Ergebnis.

2. MÄRZ

10.34 UHR Im Unna ist eine Frau am Corona-Virus erkrankt - sie ist damit der erste offizielle Fall im Kreis Unna. Die Frau (61) war nach Informationen der Pressestelle des Kreises Unna am Donnerstag bereits zur Behandlung bei ihrem Hausarzt, später ging sie in die Ambulanz im Katharinen-Hospital in Unna. Zur Sicherheit machte die Ärztin in der Notfallpraxis nicht nur einen Test auf Grippe, sondern auch auf das Corona-Virus. Sonntagabend lag dann das Ergebnis aus einem Labor vor - die Frau erkrankte an der neuen Variante des Corona-Virus.

28. FEBRUAR

20.25 UHR In Deutschland verbreitet sie sich nach der Zunahme der Corona-Fälle in dieser Woche die Angst vor dem Virus. Kunden starten Hamsterkäufe, auch in Lünen und Selm. Nudeln, Konservendosen, Reis und haltbare Milch, in manchen Läden klaffen erste Lücken im Sortiment. Die Kunden kaufen auf Vorrat, richten sich aus Unsicherheit offenbar ein auf mehrere Tage ohne die Chance auf einen Einkauf.

Der Kreis Unna informiert ab sofort auf seiner Homepage über das Corona-Virus. Im Kreis ist derzeit niemand daran erkrankt, der Wunsch nach Informationen und Tipps für das richtige Verhalten sei dennoch groß. Das Kreis-Gesundheitsamt schaltet deshalb ab Montag, 2. März, ein Infotelefon frei: Die kostenfreie Rufnummer lautet 0800 / 10 20 205, zu erreichen Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr. Die Corona-Virus-Hotline des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls weiter geschaltet, die Nummer lautet 0211 / 855 47 74.

15.07 UHR Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind kaum noch zu bekommen, das nutzen manche Geschäftsleute und wollen Wucherpreise. Einen Kommentar von Redakteur Daniel Magalski finden Sie unter diesem Link.

25. FEBRUAR

13.56 UHR Schüler des Gymnasiums Altlünen wollen nächste Woche in die Ski-Freizeit starten - doch nun bedeutet der Corona-Virus-Ausbruch in Italien unter Umständen das Aus für die Reise. Ziel der Klassenfahrt der zehnten Klassen ist St. Jakob in Südtirol, ein kleines Dorf mit rund dreitausend Einwohnern. Die Schüler wollen mit ihren Lehrern ab Donnerstag acht Tage in dem Wintersport-Ort bleiben, nach Informationen unserer Redaktion haben aber Eltern Bauchschmerzen mit diesen Plänen und plädieren für eine Absage der Fahrt. Südtirol ist direkter Nachbar der vom Corona-Virus stark betroffenen Regionen Lombardei und Venetien.

31. JANUAR

20.13 UHR Im Kreis Unna können die Menschen aufatmen - der Patient, der seit Donnerstag im Marien-Hospital behandelt wird, hat nicht den Coronavirus. Axel Weinand, Geschäftsführer des Klinikums, informierte darüber am Abend. Die Untersuchungen im Labor verliefen negativ auf Coronavirus, der Mann könne nun entlassen werden, so Weinand.

13.33 UHR Experten untersuchen in Berlin noch die Proben eines Patienten, der unter Umständen am Coronavirus erkrankt sein könnte, da macht eine WhatsApp-Nachricht die Runde. Ein Mann - angeblich ein Mitarbeiter des Marien-Hospitals in Lünen - berichtet über schlimme Zustände im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der Klinik. Die Nachricht aber ist ein Fake.

30. JANUAR

15.08 UHR Husten hat ein Mann aus Kamen nach einer China-Reise - ist es das Coronavirus? Im Marien-Hospital in Lünen befindet er sich seit Donnerstag in Isolation. Ärzte nahmen hier verschiedene Proben. In Berlin werden diese nun in Laboren untersucht, mit konkreten Ergebnissen rechnet der Kreis Unna nicht vor dem Wochenende.

