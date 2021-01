Eis-Platten sind eine tödliche Gefahr

Die Nacht war kalt, das Thermometer steht bei zwei Grad unter dem Gefrierpunkt. Vom Dach eines Lasters lösen sich Platten aus Eis, zerschellen Fahrbahn und verfehlen nur knapp ein dahinter fahrendes Auto. Situationen wie diese zwischen Lünen und Selm sind im Winter keine Seltenheit - und im schlimmsten Fall eine tödliche Gefahr.

Eis-Stücke säumen auch am ersten Tag der neuen Woche immer wieder die Fahrbahnränder in Lünen, andere Brocken trafen die Gehwege, in mindestens einem Fall im Bereich einer Ampel. Das Eis, das vor allem in den Kurven an viel befahrenen Strecken zu finden ist, stammt wohl auch hier meist von Lkw-Planen oder kleineren Auto-Anhängern. Die Polizei warnt seit Jahren, denn die Platten werden besonders bei höheren Geschwindigkeiten, etwa auf der Autobahn, zu echten Geschossen. Fahrer, die vor Fahrtantritt nicht Eis oder auch Schnee vom Dach entfernen, riskieren hohe Strafen - und wenn Menschen verletzt werden oder durch eine Eis-Platte zu Tode kommen, wird aus der vermeintlich kleinen Schlamperei schnell eine Straftat.

Thema "Winter" im Lokalkompass:

