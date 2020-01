Experten finden keinen Coronavirus

Im Kreis Unna können die Menschen aufatmen - der Patient, der seit Donnerstag im Marien-Hospital behandelt wird, hat nicht den Coronavirus.



Axel Weinand, Geschäftsführer des Klinikums, informierte darüber am Abend. Die Untersuchungen im Labor verliefen negativ auf Coronavirus, der Mann könne nun entlassen werden, so Weinand. Der Kamener war mehrere Wochen beruflich in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Wuhan in China und erkrankte nach seiner Rückkehr an Reizhusten.