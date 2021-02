Familie trauert um ihren Sonnenschein

Monate hofften viele Menschen im Kreis Unna mit dem fröhlichen Mädchen aus Kasachstan und ihrer Familie, wünschten ihr Glück und spendeten Geld für die Therapie. Sofiya aber verlor nun den Kampf mit dem Blutkrebs.

"Sofiya war unser Sonnenschein, sie ist nicht mehr bei uns", informierte ihre Tante Tatjana Galwas, die im Kreis Unna lebt, am Mittwoch. Das Mädchen war schwer an Leukämie erkrankt, um die Therapie in ihrer Heimat Kasachstan und später in der Türkei zu bezahlen - denn Krankenkassen haben die Menschen hier nicht - bat die Familie um Spenden. Im Kreis Unna lösten die Berichte über Sofiya und ihr Schicksal eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, nach dem letzten Stand von Mitte November summierten sich die Spenden auf über 60.000 Euro.

Familie dankt allen Unterstützern

Die Familie zahlte damit die weitere Behandlung. Der Körper des Mädchens hielt am Ende aber die Strapazen der Krankheit und der Therapie nicht mehr aus, wie ihre Tante berichtet, versagten immer mehr Organe den Dienst. Sofiya musste an die Dialyse, hatte eine Blutvergiftung und fiel ins Koma. Freitag starb sie in einer Klinik. "Die Hilfe, die wir erfahren haben, war unbezahlbar, für alles Gute, auch die seelische Unterstützung in dieser schweren Zeit, möchten wir uns bedanken", so Tatjana Galwas. Den Menschen, die so eine Hilfe waren, mitzuteilen, dass Sophia nicht mehr lebt, sieht sie als ihre Pflicht. Im März wäre Sofiya dreizehn Jahre alt geworden...

