Hühnern, Gänsen und Co. droht Gefahr

Corona hat die Menschen weiter fest im Griff - den Tieren droht mit einer anderen Krankheit Gefahr. Der Kreis Unna warnt nun alle Geflügel-Halter.

Die Geflügelpest ist auf dem Vormarsch: Im Kreis Gütersloh sind in einem Mast-Betrieb mit über 20.000 Enten viele Tiere erkrankt, im Kreis Paderborn betrifft der Ausbruch rund 50 Tiere verschiedener Geflügel-Arten eines Hobbyhalters. Vom Niederrhein kommen Informationen zu Geflügelpest-Fällen bei Wildvögeln. Im Moment müssen Tiere im Kreis Unna und im Bereich der Stadt Hamm nicht in den Stall, doch Halter sollten sich laut Dr. Anja Dirksen, Leiterin des Verinärwesens beim Kreis, Gedanken machen über eine Unterbringung der Tiere im Falle einer Stall-Pflicht. Besitzer von Hühnern, Gänsen, Enten und Co. sollten zudem auf Krankheitsanzeichen bei ihren Tieren achten, so Dirksen. Die Fütterung der Tiere sollte im Freiland nur noch in einem geschützten Bereich stattfinden, nicht erreichbar für Wildvögel. Darüber hinaus gilt es, offene Wasserquellen in den Auslaufbereichen zu vermeiden, da sie Wildvögel anlocken.



