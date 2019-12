Kommentar: Nächstenliebe wie Flutwelle

Spenden, Spenden, Spenden! Vor Weihnachten öffnen viele Menschen nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Geldbörse. Ein Verhalten, das oft im krassen Gegensatz steht zum restlichen Jahr, schreibt Redakteur Daniel Magalski in seinem Kommentar:

Nächstenliebe - leider steht sie zu kaum einer Zeit im Jahr so sehr im Fokus wie vor Weihnachten. Keine Frage, es ist toll, wenn zum Fest der Feste auch an andere Menschen gedacht wird und ich will auf keinen Fall die vielen tollen Spenden-Aktionen schlecht machen, nur warum rollt nur vor Weihnachten diese wahre Flutwelle der Nettigkeit? Ein Beispiel: Blumen im Garten brauchen nicht nur einmal im Jahr tausend Liter Wasser, sondern jeden Tag ein kleines bisschen, damit es ihnen gut geht - und so ist es doch auch mit der Nächstenliebe. Zu Weihnachten wollen solche Sätze nicht so richtig passen, aber vielleicht führen sie bei manchem Leser zu einem Umdenken. Nächstenliebe mehr zu leben und auf das Jahr gesehen besser zu dosieren, rettet sicher nicht die Welt, hilft aber mit Sicherheit im ganz persönlichen Miteinander.

