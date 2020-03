Die Plattform realmath bietet nicht nur für Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, sich mit Mathematikaufgaben fit im Kopf zu halten und gleichzeitig der Langeweile zu trotzen.

Aus sechs verschiedenen Jahrgangsstufen kann man sich die Aufgaben aussuchen und mal wiederholen, wie Bruchrechnung funktioniert oder wie man mit Hilfe von Exponentialfunktionen die Verbreitung des Coronavirus durchschauen kann.

Auch Kopfrechnen wird angeboten. Also, los geht’s! Gehen Sie auf Punktejagd, denn Sie können am Ende auch noch schauen, auf welchem Platz Sie mit Ihren Lösungen gelandet sind. Vielleicht können Sie ja auch einen kleinen Wettbewerb gegen Ihre Kinder oder Enkel starten, wer besser Kopfrechnen oder Winkelgrößen erkennen kann. Das geht von zu Hause aus am Computer und man kommt auch niemandem zu nahe.

Sie können übrigens ohne Anmeldung sofort loslegen und Kosten entstehen auch keine.