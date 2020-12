Es ist einfach an der Zeit,das auch der Verbohrteste einsieht,das etwas getan werden muß.

In Deutschland sind die Menschen wohl zu verwöhnt,zu selbstverliebt und egoistisch um Einschränkungen zu akzeptieren-also hilft nur hartes durchgreifen und entsprechende Sanktionen-bei ausnahmslos allen.

Wirklich niemand kann sich mehr rausreden-Schilder nicht gesehen,Texte nicht verstanden,Maske verrutscht etc.-okay-macht 50,-€ Strafe-oder mehr!

Da sende ich natürlich mal ganz liebe Grüße ins Rathaus-bekomme immernoch die Krise,wenn ich mal in die Innenstadt komme.......

Also wer sich jetzt noch rausreden will,er habe von den Corona-Regeln nichts mitbekommen-der gehört weggesperrt-eine Gefahr für sich und andere!!

Aber woher kommt eigentlich diese kaputte Gesellschaft,die ältere Menschen nicht schützt,nicht mal die eigene Verwandschaft?Warum fehlt da der Zusammenhalt und wo ging er verloren?Warum sind die Bande in den Familien nicht so eng geknüpft wie sie es sein sollten und jede wertvolle Minute mit den Liebsten das höchste Gut?Jetzt geht es wieder auf Weihnachten zu,und ich befürchte das viele Jugendliche und Kinder sich eher um die Geschenke von Oma und Opa sorgen,als um die Großeltern selbst.

Da können sich ja Eltern(aber auch Großeltern) mal Gedanken machen,was da wohl schief gelaufen ist mit unserer Jugend-hat man sich immer genug Zeit genommen für die Kleinen,ist auf deren Bedürfnisse eingegangen und hat Ihnen vermittelt wie wichtig das Familienleben ist-oder hat man sich lieber mit Geld und Geschenken seine "Freizeit vom Kind" gekauft?!

So oder so,wir müssen jetzt da durch und das schaffen nicht alle aber wenn wir uns bemühen doch hoffentlich einige mehr-und wir können sagen wir haben wenigstens alles versucht!!