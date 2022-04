Persönliche Sprechstunde zur Pflege- und Wohnberatung am 12. April:

Die Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna ist 2022 wieder regelmäßig mit einer persönlichen Sprechstunde in Brambauer präsent. Das kostenlose und anbieterunabhängige Beratungsangebot bietet Hilfe und kompetente Informationen für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und andere Ratsuchende an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 12. April von 14 bis 16 Uhr im alten Pfarrhaus, Melanchthonplatz 12 in Lünen-Brambauer.

Die Pflege- und Wohnberatung ist dort immer am zweiten Dienstag im Monat persönlich in Brambauer präsent. Im April gibt es bei Wohnberater Rüdiger Willms Informationen z.B. zum barrierefreien Bauen und Wohnen, zu Ausstattungsveränderungen in der Wohnung oder zur Auswahl von Hilfsmitteln wie z.B. Toilettensitzerhöhung oder Treppensteighilfen. Auch wer sich vorsorglich informieren möchte, kann Kontakt aufnehmen.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles