Polizei hat Bitte an alle Autofahrer

Schnee sollte kommen und er kam - über Nacht versank der Kreis Unna unter einer dicken Decke. Im Ticker haben wir aktuelle Informationen und Bilder für Sie auf einen Blick.

Der Winter hat den Kreis Unna - nachdem es Mitte Januar nur ein Express-Winter war - dieses Mal fest im Griff. In Lünen und Selm fielen stellenweise rund fünfzehn Zentimeter, vor allem auf freier Fläche, wo der Wind den Schnee verweht, türmt er sich aber teilweise auch in der doppelten bis dreifachen Höhe. Der Schneefall soll den Wetter-Modellen nach noch bis Mitternacht anhalten und auch danach bleibt uns das Winterwetter erhalten - in der kommenden Woche erwarten die Wetter-Experten in den Nächten Temperaturen um vierzehn Grad unter dem Gefrierpunkt.

11.21 Uhr In Lünen halten sich die Glätte-Unfälle laut Polizei bisher in Grenzen. Die Autobahnen sind aber noch immer glatt, obwohl die Streudienste seit Stunden im Einsatz sind und es kommt immer wieder zu Unfällen. Fahrzeuge geraten in Schleudern, prallen in die Leitplanken. Die Polizei Dortmund verzeichnet bisher im Bereich des Polizeipräsidiums rund vierzig Unfälle mit Verletzten. Bürger sollten, soweit möglich, das Auto stehen lassen, lautet der Appell der Polizei.

11.18 Uhr Im Bahnverkehr kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Fahrten zwischen Lünen und Dortmund fallen aktuell aufgrund einer Störung aus, wer mit der Bahn fahren will, schaut zur Sicherheit vorher auf die Homepage der Deutschen Bahn.



10.58 Uhr Der Busse im Kreis Unna stehen weiter still - und das bleibt so den ganzen Tag. Die Vekehrgesellschaft Kreis Unna entschied sich vor wenigen Minuten zu diesem Schritt.



10.25 Uhr Die Zufahrt zur Autobahn 1 in Werne bedeckt eine dicke Schneedecke, kaum anders ist die Situation auf den meisten anderen Hauptstraßen und ohnehin auf den Nebenstraßen. Im Moment ist meist nur unterwegs, wer muss - vom Pflegedienst bis zum Taxi. Die Polizei in Unna meldet wohl auch deshalb bisher kaum Winter-Einsätze, ein Sprecher lobt die Autofahrer für ihr besonnenes Verhalten. In Werne und in Unna rutschte je ein Auto in den Graben, in Schwerte und Fröndenberg passierten Unfälle mit Sachschäden. In Selm kam es vom Abend bis zum Sonntagmorgen zu keinen Winter-Unfällen. Im Bereich der Polizei Dortmund mit Lünen krachte es bis zum Morgen laut Polizei rund dreißig Mal.

10.13 Uhr Ein Winter-Bummel dürfte heute - anders als beim letzten Schnee - ebenfalls nicht so viele an die frische Luft locken, denn wenn der Ostwind in Böen die den Schnee durch die Luft peitscht, fühlt es sich auf der Haut an wie ein eiskaltes Peeling.

9.50 Uhr Die Busse der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna fahren zurzeit nicht, Stillstand herrscht hier zunächst bis 11Uhr.



