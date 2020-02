Repair Café

Am 14.3.2020 treffen wir uns wieder ab 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr im Büro der Grünen in Lünen

(Münsterstr. 78b, 44534 Lünen) zu gemeinsamen Reparieren.

Wir möchten wieder ALLE recht herzlich einladen. Kommen Sie mit Ihren defekten Haushaltsgeräten, Nähmaschinen, Kinderspielzeug, Laptops, etc. vorbei und reparieren Sie unter unserer Anleitung Ihr Gerät in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen selbst. Oder unterstützen Sie unser Team und helfen anderen bei den Reparaturen.

Bitte melden Sie sich bei uns an, damit wir Reparaturanleitungen bzw. Anleitungen zum Öffnen der Geräte organisieren können und ggf. den Fablab-3D-Drucker einpacken.

In manchen Fällen reicht auch schon eine telefonische Hilfe oder eine Anleitung per email.

repair@gruene-luenen.de