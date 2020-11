Ich bin immer wieder überrascht,wenn ich mich auf den Weg durch Lünen mache und an jeder Ecke Leute sehe,die wohl nicht in der Lage sind ihren Mund-/Nasenschutz auch richtig zu tragen.

Bei den meisten ist wohl die Nase unbedeckt,weil.....-ja,keine Ahnung.

Also ich habe nicht gehört,das das Virus so nicht übertragen werden kann!

Dann gibt es natürlich noch die Raucher,die natürlich nicht schnell ihre notwendigen Erledigungen besorgen können und dann in Ruhe Zuhause oder sonstwo rauchen-nein-da muss man mitten in der Stadt ohne Maske stehen und erstmal in Ruhe eine rauchen-am besten noch in Gesellschaft!

Besser sind aber auch nicht die "Esser"-also warum muß ich mir in der Stadt ein Brötchen o.ä.kaufen um dann ohne Mundschutz die Schaufenster entlang zu flanieren?

Zudem sieht man häufig vor kleinen Geschäften Kunden mit Angestellten rumstehen die sich nett unterhalten-ohne Mundschutz!

Wo sind eigentlich mal Leute,die das kontollieren??

Mütter und Väter an Spielplatzrändern-in Gruppen-ohne Maske!!

Man sieht aber natürlich auch Gruppen von Jugendlichen-die zwar wissen,das sie zum Beispiel in der Schule einen Mundschutz tragen müssen-dies aber wohl vergessen,wenn kein Erwachsener darauf hinweist.Da wird abends auf Plätzen gestanden und gewartet auf einen Informationsabend MIT MUNDSCHUTZ ,eng beisammen und alle reden durcheinander den Mundschutz erstmal beiseite gelegt-bis es losgeht.....-anschließend gehen sie nach Hause und verbreiten das Virus-vielleicht auch an Menschen,die schwerer erkranken.

Gut,da sind natürlich bei im Schnitt 15-17 Jährigen die Eltern in der Pflicht-aber die haben wohl besseres zutun,als ihre Kinder anzuleiten sich richtig zu verhalten.

Aber ich sehe auch jüngere Kinder auf dem Schul-oder Nachhauseweg oder am Nachmittag auf dem Fußballplatz etc.-Abstand halten,Mundschutz,......Fehlanzeige!!

Da schließt sich natürlich der Kreis-viele Eltern haben heutzutage wohl keine Lust mehr sich intensiv um ihren Nachwuchs zu kümmern,anstrengende Gespräche zu führen-deswegen müssen die Schulen und Kindergärten auch unbedingt geöffnet bleiben,koste es was es wolle-am Ende erwischt es ja hoffentlich die anderen.....

Eltern und Erwachsene im Allgemeinen sollten ihre Vorbildfunktion nicht vernachlässigen-Nachlässigkeiten können wir uns nicht leisten.

Jeder MUSS auf jeden achten und auch Erwachsene auf ihr Fehlverhalten hinweisen-nur so können wir die Zahlen senken und möglichst viele Menschen durch die Pandemie bringen.......

Leute,ihr müsst Verantwortung übernehmen,bevor es zu spät ist ! ! !