Schnee verdeckt Gefahren auf den Seen

Eis lockt an diesem Wochenende viele auf die Seen im Kreis Unna, doch es ist kein unbeschwertes Abenteuer. Der Schnee verdeckt Gefahren auf dem Eis.



Feuerwehren warnten schon in der letzten Woche, der Appell erreichte aber offensichtlich nicht alle: Die Seen im Kreis waren heute bei bestem Winterwetter für viele das Ziel. Kinder und Senioren, Familien mit ihren Hunden, auf Schlittschuhen und mit Schlitten - alle liefen hinaus aufs Eis. Ein Erlebnis, das böse Ende kann und Anteil daran hat auch der Schnee. Der Schnee wirkt auf dem Eis wie eine "warme" isolierende Decke, wenn also auch die Nächte im Moment extrem kalt sind, erreicht der Frost so nicht die tieferen Wasserschichten. Die Eisdecke bleibt dann unter Umständen zu dünn, um einen Menschen zu halten, vor allem an stark verschneiten Stellen. Risse und andere Schäden am Eis sind unter dem Schnee zudem schlecht zu erkennen, auch das ist eine Gefahr. In Oberaden brach erst am Dienstag ein Kind durch das Eis in den Ententeich. Helfer retteten den Jungen aus dem kalten Wasser. Eine Situation, wie sie im Moment zum Beispiel auch am Cappenberger See denkbar scheint: Das Eis, das dokumentiert ein aktuelles Foto unserer Redaktion deutlich, hat bisher stellenweise nur eine Dicke von rund drei bis vier Zentimetern.



