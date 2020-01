Sturz: Marcel fehlt die Erinnerung

Marcel* und seine Freundin wollen im Rewe in Horstmar einkaufen, doch der Lüner fühlt sich nicht wohl und verlässt den Laden - was dann passiert, ist ein Rätsel. Familie und Ärzte hoffen auf Hinweise.

Marcel will einen Moment frische Luft schnappen, während seine Freundin weiter einkauft und läuft vermutlich nach links aus dem Geschäft, in Richtung einer Treppe zum Baukelweg. Was Marcel hier passiert, wirft Fragen auf: Marcel verliert vielleicht das Bewusstsein, fällt offenbar auf das Gesicht. Minuten später, als seine Freundin ihn vor dem Supermarkt trifft, macht der sportliche junge Mann einen verwirrten Eindruck auf sie und hat ein geschwollenes Auge. Im Krankenhaus stellen die Ärzte mehrere Trümmerbrüche im Gesicht fest, unter anderem der Augenhöhle, sie operieren Marcel rund dreineinhalb Stunden. Marcel kann sich auch Tage später nicht erinnern, was vor der Tür passierte, deshalb hofft seine Familie auf Zeugen. "Freitagabend gegen 19 Uhr war viel los, eventuell hat ihm ja ein Kunde Hilfe angeboten und er hat in seinem Zustand abgelehnt", so sein Vater. Hinweise sind wichtig für die Familie, aber auch für die Detektivarbeit der Ärzte nach der Ursache. Zeugen erreichen die Familie unter der Telefonnummer 0151 / 143 875 98.

*Name geändert



