Aktuell stehen die beiden folgenden geführten Fahrradtouren an:

Feierabendtour am Donnerstag, 23.06.22: Wolfgang Maas führt für ca. 1,5 Stunden über den Lippedeich, Netteberge und Cappenberg. Gestartet wird um 18:00 Uhr vor dem Lüner Rathaus. Der Rückweg führt über den gerade freigegebenen neuen Radweg am Schlossberg.

Tagesfahrradtour “Zum Fahrradfamilienfest nach Kamen”: Jürgen Heidenreich führt diese 30 km lange Tour im Wesentlichen über den Sesekeradweg in langsamen und kinderfreundlichen Tempo. Beim Treffpunkt "Familienbande" (Bahnhofstr. 46 in Kamen) wird am Aktionstag

"Mobil ohne Auto" ab 11:00 Uhr ein breites Angebot mit Spiel-und Spaß rund ums Fahrrad für die ganze Familie geboten. Für Essen und trinken ist gesorgt.

Gestartet wird um 10:00 Uhr vor dem Lüner Rathaus, in Brambauer um 9:30 Uhr vor dem UFO.

Jeder kann mitmachen, eine Mitgliedschaft im ADFC ist nicht erforderlich. Siehe auch https://luenen.adfc.de/