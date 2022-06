Foto oben: Die Teilnehmer der letzten Radtour nach Aufstieg auf die Halde Grevel



Tagesfahrradtour “Zum Selbachpark in Hamm Pelkum”

Wann: Am Sonntag, 19.06.22, Start um 10:00 Uhr vor dem Lüner Rathaus, in Brambauer um 9:30 Uhr vor dem UFO.

Nach dem Erklimmen der Halden in Lüner Umgebung bei schönster Fernsicht, an dem am letzten Wochenende 18 Fahrradbegeisterte teilnahmen, führt Norbert Lanvermann dieses Mal zum Selbach-Park in östlicher Richtung bis nach Hamm-Pelkum. Die Strecke ist dieses mal wieder flach, ca. 65 km lang und führt durch viel Natur, die jetzt ja in besonderer Weise verzaubert. Die Wege sind überwiegend befestigt. Es sind mehrere Pausen vorgesehen, um die Ausblicke zu genießen aber auch um die selbst mitzubringenden Pausensnacks zu verzehren. Eine Einkehr am Zielort kann nicht garantiert werden, da das dortige Restaurant je nach Wetterlage sehr überlaufen sein kann. Bitte auch ausreichend Getränke mitbringen!

Jeder kann mitmachen, eine Mitgliedschaft im ADFC ist nicht erforderlich.

Siehe auch https://luenen.adfc.de/