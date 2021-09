Safari durch die Tierwelt:

Man kann sich darüber streiten, ob Zoos sinnvoll sind oder nicht. Das soll aber hier nicht Thema sein. Hier geht es um das kostenlose Heft "Im Zoo" des Kinder-Naturschutzmagazins Kinatschu vom Bundesamt für Naturschutz, das eine Menge Informationen über Zootiere bietet. Mit dem Heft für Grundschüler geht es auf Safari durch die Tierwelt und das ganz von zu hause aus. Auch vor oder nach dem Zoobesuch kann man das Leben der Zootiere mit dem Heft betrachten.

Erdmännchen und Co.

Es geht unter anderem um Pferde, Erdmännchen, Feldhamster und Affen, also exotische Tiere und um solche, die man eher nicht im Zoo erwarten würde. Aber auch um den Umzug einer Giraffe. Denn sogar Zootiere müssen manchmal den Wohnort wechseln, z.B. wenn das Gehege zu klein ist oder weil sie in einem anderen Zoo für Nachwuchs sorgen können.

Neben vielen interessanten Informationen gibt es noch Rätsel und ein Poster.

Das Heft "Im Zoo" kann zurzeit kostenlos unter "Kinatschu" heruntergeladen oder als Printausgabe bestellt werden.