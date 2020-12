Das Schmuddelwetter der letzten Tage lud nun nicht unbedingt zum Aufenthalt draußen ein. Aber einmal den inneren Schweinehund überwunden und aus dem warmen Auto in den Dunst eingetaucht, gibt es doch ein paar schöne Eindrücke. Auf der einen Seite die Kanalbrücke über die Lohburger Straße (Bild oben). Dann der folgende Blick auf die neue Schleuse und das jüngste der Hebewerke von Henrichenburg.

Schleuse und Hebewerk

Dreht man den Kopf etwas, sieht man die alte Schachtschleuse vor der sich Wasservögel im Kanal tummeln.

die alte Schachtschleuse

und dann auch noch das alte Hebewerk, dass von weitem durchaus auch als Schloss durchgehen könnte. Normalerweise ein Motiv für blauen Himmel und Sonnenschein, aber auch im Dunst schön anzusehen. Am Zaun ist Schicht am Schacht, Corona verhindert einen Besuch.

Blick auf das alte Hebewerk

Aber zumindest ein weiteres Foto ist noch möglich, denn auch außerhalb des LWL-Museums "Schiffshebewerk" (Wenn Sie neugierig auf das Museum geworden sind, die nötigen Informationen und außerdem Bilder mit blauem Himmel finden Sie hier: Schiffshebewerk) kommt man über den Kanal. Eine Perspektive, die mir neu ist, denn bisher sind wir immer innerhalb des LWL geblieben. Im

Hebebrücke am alten Schiffshebewerk in Henrichenburg

Vordergrund sieht man eine Hubbrücke, bei der ein Stück Fahrweg waagerecht in die Höhe gehoben wird, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite der Brücke fallen Enten ins Auge, Während das Weibchen eher teilnahmslos aufs Wasser schaut, ist der Erpel fleißig dabei, sein Gefieder zu putzen. Ich bin ein bisschen neidisch, weil er so gelenkig ist.

Der Erpel putzt sein Gefieder

Wieder am Auto angekommen, stelle ich fest, dass mir gar nicht mehr kalt ist und dass auch Schmuddelwetter schön sein kann. Noch schöner war es dann ein paar Tage später, als das "Titelbild", das ich vorab als Schnappschuss hochgeladen hatte, für die Newswall in Essen ausgewählt wurde. Da hat sich der Ausflug ins Schmuddelwetter so richtig gelohnt.