23. Lüner Silvesterlauf bringt 2200 Euro Spenden

Bernd Janning



Lünen. Der 23. Lüner Silvesterlauf rund um das städtische Stadion Kampfbahn Schwansbell, das Schloss und um den Kanal war wieder ein großer Erfolg. „Und das nicht nur wegen der 555 Starter,“ wie Cheforganisator Dieter Marschang feststellte. Damit wurden die Zahlen aus den letzten beiden Jahren übertroffen. Rekord sind bei diesem privat und vereinsungebundenen Lauf, keinem Wettrennen, immer noch 677 Starter.

Und bei dieser Sammlung wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt. Nach 1800 und zweimal 2000 Euro kamen jetzt 2200 Euro für das Hospiz an der Holtgrevenstraße zusammen.

Marschang bedankte sich bei den über 20 Helfern, die auf der Strecke und an den Getränke- und Kuchentheken wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Getränke und Kuchen gab es wie stets kostenlos. Es wurde lediglich um Spenden für das Lüner Hospiz gebeten. Wetterschutz und „Glühweinstation“ war ein mittelgroßes Festzelt mit Fußboden, das ein Sponsor zur Verfügung stellte. Den Glühwein spendiert wieder Tierarzt Dr. Burkhard Kersebohm, der Kuchen kam wieder von der Bäckerei Kanne und Selbstgebackenes von den Helferinnen. Pommes, Bratwurst und mehr boten wie gehabt die Jugendfußballer des Lüner SV an ihrem Grillstand an. Der LSV stellte auch seine Tribüne und seine Kabinen zur Verfügung. Schirmherr ist wie in den letzten Jahren Siegfried Störmer, zweiter Bürgermeister und Vorsitzender des Ratsausschusses für Bildung und Sport.

Viel Lob gab es auch für alle Teilnehmer. „Alle haben sich sehr umweltbewusst verhalten, wollten nach Möglichkeit auf Servietten und Plastikgeschirr verzichten, nahmen den Kuchen lieber so in die Hand.“

Marschang wäre nicht Marschang, würde er nicht schon heute für den 24. Lauf am 1. Dezember dieses Jahres planen. „Wir werden einiges ändern. Die Läufer der fünf und zehn Kilometer werden nicht getrennt über zwei Strecken starten, sondern gemeinsam. An der Eisenbahnbrücke am Kanal, wo es dieses Mal noch Orientierungsschwierigkeiten gab, sollen sich beide Gruppen trennen ohne dass die Laufwege gestört werden.

Die Spende wird in den nächsten Tagen an die Hospiz übergeben.

©textfotojanning 2019