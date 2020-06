26-06-20 Lüner SV: Marius Kröner bringt Regionalliga-Erfahrung mit

Von Bernd Janning

Lünen. Mit Marius Kröner verpflichtete Fußball-Westfalenligist Lüner SV einen erfahrenen und 1,91 Meter großen Innenverteidiger. Dieser lief zuletzt mit dem SV Lippstadt neben Ex-LSV-Stürmer Johannes Zottl und unter Ex-LSV-Coach Marc Woller als Co-Trainer in der Regionalliga auf. Er bestritt zwölf von 22 Spielen in der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison, schoss ein Tor.

In den zwei Jahren zuvor verpasste er mit der Hammer Spielvereinigung zweimal knapp den Aufstieg in die Regionalliga. In dieser Klasse spielte er die Serie 2015/2016 beim TuS Erndtebrück. Weitere Vereine des am 9. März 1990 in Hamburg geborenen Beidfüßlers waren VfB Offenbach (16/17), SpVgg Burbrohl (13 -1 5), SV Roßbach (10 - 13), wo er als Stürmer auflief, Sugo Offenthal (09/10 und Darmstadt 98 II (08/09).

LSV-Trainer Christian Hampel ist vom Neuen angetan: „Marius ist ein absolutes Mentalitätsmonster, das uns sehr gut tun wird. Vor allem unsere guten jungen Spieler wie Gianluca Reis, Felix Rudolf und andere werden an seiner Seite noch einen Sprung nach vorne machen. Marius lässt uns noch flexibler werden. Ich hatte tolle Gespräche mit ihm. Er ist aktuell noch auf absoluten Regionalliga-Niveau und einfach ein kluger Transfer.“

Auf dem Bild begrüßt Trainer Christian Hampel den Neuzugang Marius Kröner im Stadion des Lüner SV, in der Kampfbahn Schwansbell.