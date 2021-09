Wie viele andere Sportvereine auch, konnten in den coronageplagten Jahren 2020 und 21 nur wenig Veranstaltungen durchgeführt werden. Zum einen, weil es die Pandemie nicht zugelassen hat und zum anderen, weil Vereine die Sichermaßnahmen nicht gewährleisten konnten.

Der RSV Lippe 23 Lünen hatte aber keine Kosten und Mühen gescheut, um die 42. Sparkasse an der Lippe - Münsterland Acht doch ausrichten zu können.

„Unsere Teilnehmer und auch Petrus haben es gedankt,“ so Klaus Krämer Cheforganisator vom RSV. „Mit einem Helferteam von ca. 40 Vereinsmitgliedern und tollen Sponsoren, wie die Sparkasse, Kanne-Brottrunk & Krombacher konnten wir nicht nur, bei genialem Radsportwetter, 4 unglaublich gute Strecken anbieten, nein auch die Verpflegungskontrollen waren überdurchschnittlich gut ausgestattet.“

In den Sozialen Medien kamen am Sonntagnachmittag schon die ersten Danksagungen in Richtung RSV. So wurden immer wieder die Streckenführung, das Team des RSV Lippe 23 als auch die Verpflegung gelobt.

Ein besonderes Schmankerl hatte sich Klaus Krämer für die Familientour ausgedacht. So war die Verpflegungskontrolle am Römerkahn am Lippedamm platziert. Uwe Trenner wurde dort kurzerhand als Cesar verkleidet und versorgte so mit seinen Helfern die Radfahrer/innen die sich sehr über diesen Auftritt freuten.

„Begeisterte Teilnehmer/innen, die das dann auch noch über die diversen Plattformen posten, ist unser größter Erfolg. Das sind die Radsportler/innen die wiederkommen“ so Thomas Koch, Geschäftsführer des RSV.

Besonderer Dank gilt auch der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Der Schulhof war erstmals Startort einer RSV-RTF. „Die Unterstützung durch Schulleiter Reinhold Bauhus war super!“ freute sich Matthias Bettin, erster Vorsitzender des RSV.

Ganz besonders freut sich der RSV, im kommenden Winter, diesen Startort für seine Cross-Touren-Fahrt im Rahmen der Westfahlen-Winter-Bike-Trophy am 13. Februar 2022 erneut nutzen zu dürfen.