Aktiv trotz Corona - wir treiben trotzdem Sport

Da die Turnhallen noch immer geschlossen und ein gemeinsames Sporttreiben nicht möglich ist, hat der TV Eintracht getagt, um Möglichkeiten zu finden, seinen Mitgliedern ein sportliches Angebot zu unterbreiten.

Am 11. Januar fällt der Startschuss:

Ab dem 11. Januar wird es auf jeden Fall mit einem aktiven Angebot weitergehen, das die Mitglieder über die Homepage des Verein erreichen können. Wenn die Hallen weiterhin geschlossen bleiben, wird es beim TV Eintracht die Möglichkeit geben, online "aktiv" bewegt zu werden. "Natürlich ist ein solches Angebot nur eine Notlösung und kann ein gemeinsames Sporttreiben nicht ersetzen", erklärt die 1. Vorsitzende Uschi Rempe zum Vorhaben. Es gibt sicherlich einige Widrigkeiten und Beschränkungen, aber es ist ein Anfang.

Das neue Sportangebot:

Zunächst ist das vom Landesssportbund unterstützte Angebot, das sich am normalen Übungsplan des TV Eintracht orientiert, für die Senioren-, Gymnastik- und Fitnessgruppen sowie die Vorschulkinder und die Eltern-Kind-Gruppen geplant. Erreichen können die Mitglieder des TV Eintracht das Angebot über die Homepage. Dort finden Interessenten in den nächsten Tagen auch die notwendigen Informationen.

Achtung:

Bei einigen Übungsangeboten ist eine Gymnastikmatte sowie der Besitz von Gymnastikbändern von Vorteil. Auch wenn der Übungsbetrieb unter Auflagen wieder anlaufen sollte, ist ein eigener Besitz sinnvoll, da zeitaufwendiges Desinfizieren entfällt. Diese Sachen sind gerade zu Anfang des Jahres oft bei Discountern im Angebot. Ein eigener Besitz ist sinnvoll, aber keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme.

Nähere Informationen zum Verein erhalten Sie unter: tve-brambauer.