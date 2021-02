Da Corona ein gemeinsames Sporttreiben im Moment verhindert, möchte der TV Eintracht seinen Mitgliedern dennoch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen.

Dazu gibt es auf der Homepage des Vereins Online-Vorschläge mit denen der innere Schweinehund besiegt und die Figur in Form gebracht werden kann. Die vom Landessportbund zur Verfügung gestellten Angebote werden jede Woche überarbeitet und neu auf der Homepage eingestellt.

Alle Mitglieder können alle Angebote nutzen und innerhalb der eigenen vier Wände aktiv werden. Ein bisschen Platz reicht meistens aus, andere Hilfsmittel bietet der eigene Haushalt, sie sind bei den Angeboten jeweils angegeben.

In dieser Woche wird auch wieder etwas für die "Ran-an-die-Geräte-Mädels" dabei sein, das aber direkt an die Teilnehmer verschickt wird und anderen Mitgleidern leider nicht zur Verfügung steht.

Nähere Informationen finden Sie hier: tve-brambauer (unter Angebot).

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald wieder gemeinsam Sport treiben können.