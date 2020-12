Da Corona verhindert, dass wir gemeinsam Sport treiben können, möchte der TV Eintracht wie schon im Frühjahr ein paar Tipps geben, wie Sie trotzdem aktiv bleiben können - Teil 7. Unser heutiger Vorschlag ist in Anlehnung an Marcel Straub und Street Racket entstanden.

Golfspiel angepasst:

Machen Sie einen Spaziergang und nehmen Sie für jede Person einen Ball und Schläger, nur einen Ball oder in der Not tut es auch ein zusammengeknüddeltes Stück Zeitung oder einStück Holz. Schon kann es losgehen. Einigen Sie sich auf ein Zielobjekt und versuchen Sie es mit möglichst wenig Schlägen / Würfen zu treffen. Der Ball darf an beliebiger Stelle aufgenommen werden, aber dann darf man sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Abstand zum Mitspieler entsteht so von allein. Halten Sie ihn ein.Das kann dann etwa so aussehen:

cartoon aus mobilesport.ch

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt:



Je nach Alters- oder Könnensstufe kann man die Ziele groß oder klein wählen

man kann sich wie beim Golf einen Rundkurs aussuchen, den man öfter durch laufen kann

wer schafft die Runde am schnellsten statt mit den wenigsten Würfen / Schlägen

Hindernisse einbauen, die man "umspielen" muss

falls die Spieler unterschiedlich talentiert sind, z.B. bei Eltern / Kind kann der bessere mit Handicap spielen

im Winter können Sie vielleicht mit Schneebällen spielen

Sicher können hier jede Menge Sportarten hier abgewandelt werden, wie die kleine Collage zeigt, vom Seniorensport über Badminton und Fußball bis zum Volleyball.

Bilderreigen aus dem Vereinsleben: Seniorensport, Volleyball, Wandertag und Badminton

Lassen Sie sich Ihre eigene Variante einfallen und haben Sie mit Abstand Spaß dabei, damit wir bald wieder gemeinsam Sport treiben können.

