Der Turnverein Eintracht bedankte sich bei Alexander Kemna für die in den letzten 1 1/2 Jahren geleistete Arbeit. Unter seiner Leitung ist die Badminton-Jugend auf durchschnittlich 14 Mädchen und Jungen angewachsen, die jeweils donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr in der Turnhalle an der Profilschule auf Punktejagd gehen. Aus beruflichen Gründen möchte er nun kürzer treten. Zwar bleibt er dem Verein treu, als Übungsleiter steht er allerdings nur noch vertretungsweise zur Verfügung. Übernommen hat die Gruppe Justus Lüke, so dass der Fortbestand gesichert ist.

Interessenten können donnerstags in der Turnhalle vorbeischauen, mitmachen und sich anmelden.

Nähere Informationen zum Angebot und Vereinsleben findet man auf der Homepage unter tve-brambauer.de.