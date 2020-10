Nach der Corona-bedingten 8-monatigen Pause fand am vorletzten Wochenende in der Sportschule Hachen im Sauerland wieder mal ein Aikido-Seminar des Kokusai-Budo Koenkai statt. Das ist eine Organisation, die sich der Lehre und Bewahrung traditioneller japanischer Kampfkünste verschrieben hat.

Auch eine Gruppe der Aikido-Gemeinschaft Lünen nahm an diesem Lehrgang teil. Lehrer waren Stefan Borchers, 6 Dan Aikido aus Göttingen und Jürgen Feldmann, 5 Dan-Aikido, Vorsitzender und Trainer der Lüner Aikido-Gemeinschaft.

Obwohl die Teilnehmerzahl begrenzt und die durch Hygienevorschriften vieles anders als gewohnt war, wurde den Teilnehmern an drei Tagen einiges geboten. Das Seminar war als „Dan-Seminar“ konzipiert, richtete sich somit an erfahrene Aikidokas. Daher wurden überwiegend Selbstverteidigungs-Techniken für Fortgeschrittene vermittelt, bei denen es auf größtmögliche Präzision ankommt.

Begleitend standen Techniken und der präzise Umgang mit dem Bokken (einem Samurai-Schwert aus Holz) und dem Jo (einem 130cm langen Kampfstab) auf dem Unterrichtsplan.

Am Samstag Nachmittag gab es eine Besonderheit: Die 19-jährige Alina Braesemann aus Lünen präsentierte in einer gut 40-minütigen Prüfung einem Gremium aus vier hochrangigen Dan-Trägern ihr Können. Sie zeigte eindrucksvoll ein Repertoire der Aikido-Grundtechniken zur Selbstverteidigung bei Schlag- und Fass-angriffen, Angriffen mit dem Messer und dem Stock. Zum Prüfungsprogramm gehörte auch der Umgang mit Bokken und Jo und eine Prüfungseinheit, in der sie sich gegen zwei Angreifer gleichzeitig zur Wehr setzen musste (ein sogenanntes Randori).

Alina bestand die Prüfung mit Bravour und so wurde ihr der erste Dan Aikido verliehen. Bemerkenswert auch, dass Sie ihr Können in unter fünf Jahren erlangt hat, in der Regel dauert es zum ersten Dan doppelt so lange. Sie ist nun die jüngste Aikido-Danträgerin in Lünen.

Infos zum Aikido in Lünen unter www.aikido-luenen.de