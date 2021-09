Kein Badminton am 30. September:

Das Badminton-Angebot für Jugendliche ab 11 Jahre entfällt am 30. September. Die Übungsstunde für die Erwachsenen findet jedoch wie gewohnt ab 20 Uhr in der Turnhalle an der Profilschule statt.

Spaß am Spiel:

Ansonsten findet die Übungsstunde für Jugendliche immer donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr in der Turnhalle an der Profilschule statt und richtet sich an alle, die Spaß am Federballspiel haben. Neben einem gemeinsamen Aufwärmen, werden Technik und Taktik geübt und danach geht es ans Netz. Auf 4 Feldern ist ausreichend Platz, um mit Abstand Sport zu treiben.

Interessenten können am 7. Oktober wieder direkt zur Halle kommen und mitmachen.

Achtung: Bitte umgezogen zur Halle kommen, da durch Corona das Umkleideangebot stark eingeschränkt ist.

Die Teilnahme ist nur geimpft, genesen oder getestet möglich.

Weitere Informationen zum Verein wie Angebot und Hygienekonzept finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".