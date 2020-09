Zum vierten Mal nach der Corona-Pause geht es heute um 18:30 Uhr für die Jugendlichen und um 20 Uhr für die Erwachsenen ans Netz. Insgesamt stehen vier Spielfelder zur Verfügung. Das Angebot richtet sich auch an die Mitglieder, deren Übungsstunde noch nicht wieder angelaufen ist (z.B. Spiel und Spaß mit Mama und Papa), denn Vereinsmitgliedern entstehen keine weiteren Kosten. Bei den Jugendlichen leitet Justus Lüke das Training, bei dem der Spaß am gemeinsamen Sporttreiben im Vordergrund steht.

Bei den Erwachsenen handelt es sich wie auch bei Volleyball und Jedermannturnen um eine gemischte Truppe, d.h. Frauen und Männer sowie alt und jung sind gemeinsam aktiv. Ein geeigneter Spielpartner findet sich immer. Wenn möglich sollten die Teilnehmer einen eigenen Schläger mitbringen (Hygienekonzept in Corona-Zeiten).

Nähere Informationen zum Hygieneplan, zum Ablauf der Stunden in Corona-Zeiten sowie weitere nützliche Hinweise finden Sie auf der Homepage des Vereins unter: tve-brambauer.

Natürlich sind auch weitere Interessenten willkommen. Bitte bedenken Sie bei einer Teilnahme, dass auch bei Einhaltung aller Maßnahmen und Vorschriften, das Risiko sich mit "Corona" zu infizieren nicht ganz ausgeschlossen werden kann.