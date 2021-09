Badminton wieder im Angebot:

Auch Badminton steht wieder auf der Angebotsliste des TV Eintracht Brambauer, jeweils donnerstags wird in der Turnhalle an der Profilschule um Punkte gekämpft. Dabei steht eindeutig der Spaß am Spiel miteinander im Vordergrund. Nach dem Aufwärmen und ein paar kleinen Übungen zur Verbesserung von Technik und Taktik wird hauptsächlich gespielt.

Achtung: Eine Teilnahme ist nur geimpft, genesen oder getestet möglich!

auch das gehört dazu: Doppel mit Freunden

Badminton Jugend: 18:30 Uhr bis 20 Uhr

Die Kinder und Jugendlichen (ab 11 Jahre) machen um 18:30 Uhr den Anfang. Hier sind durch die lange Corona-Pause noch einige Plätze frei. Der Vorteil beim Badminton liegt auf der Hand, die Abstände können auf 4 Feldern ohne Probleme eingehalten werden.

unser Nachwuchs

Badminton Erwachsene: 20 bis 21:30 Uhr

Ab 20 Uhr stehen sich die Erwachsenen am Netz gegenüber. "Die Mischung macht's" ist auf der Homepage zu lesen, denn das Angebot richtet sich an Männer und Frauen. Es findet sich eigentlich immer ein vom Niveau passender Spielpartner. Auch hier besteht noch die Möglichkeit, zur Gruppe hinzuzukommen.

volle Konzentration

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden sie auf der "Homepage des TV Eintracht".

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir auch zukünftig gemeinsam Sport treiben können.