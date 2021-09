Kein Ballspiel für Grundschüler in dieser Woche:

Wegen der Jahreshauptversammlung des TV Eintracht muss das Angebot "Ballspiele für Grundschüler" in dieser Woche (17.09.21) leider ausfallen.

In der Stunde werden Grundlagen wie Beweglichkeit und Koordination, Ballgefühl und Ausdauer geschult. Dazu kommen kleine und große Ballspiele wie Brennball oder Völkerball bzw. Basketball, Fußball oder Volleyball. An erster stelle steht natürlich der Spaß am Spiel mit dem Ball.

Am 24. September läuft das Angebot wieder ganz normal.

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der Homepage des TV Eintracht.