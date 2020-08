Der Turnverein Eintracht gratuliert seinem Turner und Kunstturntrainer Peter Wenzlik zum 80. Geburtstag.

Wie der Vater so der Sohn

Dieser Spruch trifft gleich zweimal bei ihm zu. Peter Wenzlik ist zum einen Sohn des in den 1930er Jahren erfolgreichen Turners und Vorturners (so wurden die Übungsleiter früher genannt) Eduard Wenzlik, dessen Turnkarriere allerdings vom 2. Weltkrieg gestoppt wurde,

Der Turner Eduard Wenzlik im Jahr 1935

zum anderen Vater und Trainer des in den 1980/90er Jahren erfolgreichen Turners Claas Wenzlik, der zusammen mit seiner Mannschaft zu den erfolgreichsten Sportlern gehört, die der Turnverein in seiner Geschichte hervorgebracht hat und die den Turnverein Eintracht weit über die Grenzen Lünens hinaus bekannt gemacht haben. Nicht zu vergessen - natürlich war Peter Wenzlik selbst ein erfolgreicher Turner.

Bangemachen gilt nicht

Eingetreten ist er in den TV Eintracht schon mit 10 Jahren und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, so war er unter anderem im Jahr 1957 Stadtmeister in Lünen. Seine Mitturner von früher erinnern sich, dass er sich vor keiner Übung scheute und auch schwierigere Elemente mutig anging, durchaus ein bisschen waghalsig und risikobereit.

Einsatz als Übungsleiter

Die größten Erfolge erzielte er allerdings als Trainer mit der Leistungsriege des TV Eintracht. Schon bald nach der aktiven Karriere merkte er, dass er seine während der aktiven Zeit gesammelten Erfahrungen an die Jugend weitergeben wollte und wurde Übungsleiter. Viele Jungen aus Brambauer haben bei ihm den Sprung über das Pferd oder die Felge am Reck erlernt.

Peter Wenzlik mit seinen Schützlingen

Große Erfolge als Trainer

Seit 1981 gehörte auch sein Sohn Claas mit zur Leistungsriege beim TV Eintracht und damit begann eine für Lünen beispiellose Erfolgsserie. Stadtmeistertitel in Lünen und Dortmund wurden unzählige Male nach Brambauer geholt, aber auch überregional machte sich die Mannschaft einen Namen. Schon 1982 und 1983 sicherten sich Marc Hennemann und Claas Wenzlik Titel bei den Gau-Einzelmeisterschaften und im November 1982 zusammen mit Oliver Sorge und Andreas Unterkötter auch den Gewinn der Gaumannschaftsmeisterschaft in der E-Jugend. 1984 folgte der dritte Platz bei den Westfalenmeisterschaften. Danach ging es Schlag auf Schlag und man dominierte neben den Gaumeisterschaften und zahlreichen Siegen bei Westfalenmeisterschaften über Jahre die Gauliga im Turnen. Alle Erfolge können hier im Einzelnen nicht aufgeführt werden. Peter Wenzlik investierte seine Zeit, sein Wissen und viel Herzblut in die Jungen, so fuhr er unter anderem regelmäßig mit ihnen nach Detmold ins Leistungszentrum, wo bessere Trainingsbedingungen vorhanden waren. Seine Schützlinge Oliver Sorge, Daniel Langanki, Marc Hennemann und Claas Wenzlik schafften es, sich für den Kader des Westfälischen Turner-Bundes zu qualifizieren.

Die vier Kaderturner

Zu den zahlreichen Erfolgen sei noch erwähnt, dass beim Deutschen Turnfest 1987 in Dortmund Claas Wenzlik unter den kritischen Augen seines Vaters und Trainers bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Westfalenhalle turnte.

In den Jahren 1994 bis 1996 sicherte sich Claas zudem den Titel des Stadtmeisters der Kunstturner in Dortmund im Erwachsenenbereich, immer noch unterstützt von seinem Vater. Ohne das unermüdliche Engagement von Peter Wenzlik wären all diese Erfolge nicht möglich gewesen.

Peter Wenzlik und seine typische Handbewegung

Vorstandsmitglied

Bei all der Zeit in der Turnhalle war er zudem auch ehrenamtlich im Vorstand aktiv. Für seine Schützlinge wurde die Postition des Kunstturnwarts eingeführt, damit sie bei Verbänden den richtigen Fürsprecher hatten und außer Peter Wenzlik hat niemand dieses Amt bekleidet. Seit 2001 gehört er zu den Ehrenmitgliedern des Vereins.

Kunstturnwart Peter Wenzlik (vierter von links) im Jubiläumsjahr 1989.

Noch immer aktiv

Auch heute ist Peter Wenzlik aktiv im TV Eintracht, immer freitags kann man ihn beim Jedermannturnen in der Turnhalle an der Profilschule antreffen.