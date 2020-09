Am morgigen Sonntag müssen die dritte und vierte Mannschaft des BV Brambauer an der Probstheidastraße in Eving antreten. Die Spiele finden auf dem neuverlegten Kunstrasen statt.

Sonntag, 27.09.2020

Kreisliga B: TuS Eving-Lindenhorst I - BV Brambauer III

Der BV Brambauer hat erst einen Punkt auf der Habenseite, der gegen die Mannschaft vom FC Brambauer geholt wurde, während Eving bisher ein Spiel gewinnen und ein Unentschieden erreichen konnte. Auch das Torverhältnis sieht bei der Traditionsmannschaft aus dem Dortmunder Norden besser aus. Brambauer muss gewinnen, um nicht völlig in den Tabellenkeller zu rutschen. Eving kann bei einem Sieg ans obere Tabellendrittel anschließen. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Um 13 Uhr:

Kreisliga C: TuS Eving-Lindenhorst II - BV Brambauer IV

Schon um 13 Uhr tritt die vierte Mannschaft des BV Brambauer gegen die Zweitvertretung des Tus Eving an. Nach zwei Spieltagen haben beide Mannschaften noch keinen Punkt, allerdings haben die Grün-Weißen 5 Gegentore weniger kassiert als der Gast aus Brambauer.