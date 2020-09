Am Sonntag trifft die dritte Mannschaft des BW Alstedde um 13 Uhr vor heimischem Publikum auf die Zweitvertretung des TuS Eving Lindenhorst. 1945 gegründet spielte die 1. Mannschaft des Traditionsvereins aus der Nordstadt einige Jahre in der Westfalenliga und kann mit Namen wie Dieter und Michael Zorc, Stefan Klos, Dettmar Kramer und Lars Ricken in Verbindung gebracht werden.

Während Alstedde das erste Meisterschaftsspiel gleich 19 : 1 gegen den BV Brambauer IV für sich entscheiden konnte, musste sich die Mannschaft aus Eving 6 : 1 gegen den SuS Derne II geschlagen geben. Am letzten Wochenende hatten beide Mannschaften spielfrei in der Meisterschaft. Für Alstedde bedeutet ein Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze während Eving punkten muss, um nicht gleich im Tabellenkeller zu landen.