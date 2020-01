Nach durchweg positiven Rückmeldungen bleibt das im Dezember gestartete Kraftausdauertraining FitMix mittwochs von 18:15 bis 19:15 Uhr fest im Angebot des TV Eintracht Brambauer bestehen.

Auch für 2020 konnte man Miriam Badejo als Trainerin für das workout gewinnen. Ihre Erfahrungen aus der Tätigkeit im Fitness-Studio geben dem Angebot eine professionelle Note.

Die Stunde bietet ein Kraftausdauertraining nach Musik mit hohem Spaßfaktor zur Förderung von Fitness, Kraft und Gesundheit. Dabei wird durch gezielte Kräftigungs-, Ausdauer und Dehnübungen für den gesamten Körper das Körperempfinden gestärkt und Körperfett abgebaut.

Neben kurzen Ausdauereinheiten wie Step-Aerobic bildet der Muskelaufbau im Bereich Bauch, Beine, Po, aber auch in Armen, Rücken und Rumpf den Schwerpunkt des Angebots. Abgerundet werden die Einheiten durch Dehn- und Entspannungsübungen.

Die ersten Einheiten stehen 2020 unter dem Motto „Get in shape“. Sie sollen helfen, überflüssige Pfunde wieder loszuwerden und starten am 8. Januar.

Interessenten können einfach vorbeischauen, mitmachen und sich anmelden (Turnhalle an der Profilschule, Friedhofstraße in Brambauer). Weitere Informationen über das gesamte Programm des Vereins im Internet unter tve-brambauer.de.