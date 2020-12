Der Lüner SV dankt seinen tollen Fans

Lünen. Wir blätterten in einer alten Ausgabe des Lüner SV aktuell, einem der Vorgänger des heutigen Stadionheftes und Magazins. Wir landeten in der Dezember-Ausgabe 1975, der Weihnachtszeit. Dort zeigte sich der junge Fan-Club der Rot-Weißen mit seinen Fahnen, mit zuversichtlichem Lächeln, dem Fotografen. Der Lüner SV bedankt sich an dieser Stelle bei all seinen Anhängern und hofft auf ein baldiges Wiedersehen im Stadion Kampfbahn Schwansbell und auch auf den Plätzen der Gegner. ©textfotojanning