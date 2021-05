Schöne Pfingsttage:

Der Turnverein aus Brambauer wünscht seinen Mitgliedern und allen anderen frohe Pfingsten. In dieser Woche findet wegen der Feiertage keine Aktualisierung des Angebots statt. Wer möchte, kann sich auf die Wanderung des Vereins begeben, die noch bis Ende des Monats als Download auf der Homepage zur Verfügung steht (siehe: Start Wanderung) und an Stellen vorbeiführt, die für den Verein oder für Brambauer von Bedeutung sind. Das Titelbild wurde von einem Mitglied während seiner Wanderung an Himmelfahrt aufgenommen. Der Verein wünscht viel Vergnügen.

