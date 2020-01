Die F-Jugend-Kicker suchen ihren Hallenmeister

Lünen. (Jan-) Die Junioren-Fußballer setzen in der Lüner Rundsporthalle ihre Stadtmeisterschaften fort. Am morgigen Freitag ist mit der F-Jugend die zweitjüngste Altersklasseauf dem Parkett. Sieben Mannschaften gehen im Duell „Jeder gegen Jeden“ an den Start.

Unverständlich ist, dass der Fußballverband hier offiziell keinen Meister ermitteln lässt, die Ergebnisse nicht bekannt gibt. Trotzdem, hin in die Halle. Die Kleinen werden ihren Spaß haben, freuen sich über jede Unterstützung.

Die Wettbewerbe der Jugend enden Sonntag (5. 1. 20). Dann spielen ab 1 Uhr die E-, D-, C- und B-Junioren um den Titel und den dritten Platz. Ab15.30 Uhr tragen die B-Mädchen und A-Junioren ihre Gruppenspiele aus, ermitteln auch hier nach dem Motto „Jeder gegen Jeden“ ihren Meister.

F-Junioren-Stadtmeisterschaft, Freitag, 3. Januar

BV Brambauer, BV Lünen, SV Preußen Lünen, BW Alstedde, Lüner SV, Westfalia Wethmar, FC Brambauer

BV Brambauer – BV Lünen 15.00

SV Preußen Lünen – BW Alstedde 15.13

Lüner SV – Westfalia Wethmar 15.26

FC Brambauer – BV Brambauer 15.39

BV Lünen – BW Alstedde 15.52

SV Preußen Lünen – Lüner SV 16.05

BV Brambauer – Westfalia Wethmar 16.18

BW Alstedde – FC Brambauer 16.31

BV Lünen – SV Preußen Lünen 16.44

Lüner SV – BV Brambauer 16.57

FC Brambauer – SV Preußen Lünen 17.10

Westfalia Wethmar – BV Lünen 17.23

BV Brambauer – BW Alstedde 17.36

Westfalia Wethmar – FC Brambauer 17.49

BV Lünen – Lüner SV 18.02

SV Preußen Lünen – BV Brambauer 18.15

BW Alstedde – Westfalia Wethmar 18.28

Lüner SV – FC Brambauer 18.41

Westfalia Wethmar – SV Preußen Lünen 18.54

FC Brambauer – BV Lünen 19.07

BW Alstedde – Lüner SV 19.20