Unsere Übungsgruppen stellen sich vor, Teil II: Badminton

Erwachsenenbereich

Spaß am Spiel steht eindeutig im Vordergrund dieser Übungsstunde, die erst seit etwa 2 Jahren das Angebot des TV Eintracht bereichert. Jeweils donnerstags ab 20 Uhr kämpfen die Teilnehmer nach einem kurzen gemeinsamen Aufwärmen und einigen wenigen Übungen zur Technik und Taktik in der Turnhalle an der Profilschule um Punkte gegeneinander.

Teambildung

Sowohl im Einzel als auch im Doppel spielen Männer und Frauen, Anfänger und Fortgeschrittene gemeinsam in einer Halle. Diese Mischung kommt bei den Teilnehmern gut an. Dabei finden sich die Teams, die gegeneinader antreten wollen, an diesen Abenden eigenständig zusammen. Ein Spielpartner findet sich immer, auch wenn man allein zur Halle kommt.

Die Mischung macht's

hochgeladen von A. Regiles

Kinder- und Jugendbereich

Auch im Kinder- und Jugendbereich bietet der TV Eintracht Badminton an. Um den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden gibt es ein Angebot für Kinder, immer donnerstags von 17:15 - 18:30 Uhr und für Jugendliche donnerstags 18:30 - 20:00 Uhr.

Kinder und Jugendliche trainieren am Donnerstag im Nachmittags- und frühen Abendbereich

hochgeladen von A. Regiles

Nähere Informationen zum Verein und zum kompletten Angebot findet man unter tve-brambauer.de